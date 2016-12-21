（中央社台北21日電）大陸河南省安陽市連日空氣汙染嚴重，啟動重污染紅色預警，但卻傳出有一所中學未依照當地政府通知停課，還集合400多名學生在操場上露天考試。當地政府今天對此展開調查。



大河報報導，安陽市下屬的林州市臨淇鎮一所中學未按照當地教育體育局的通知停課，日前集合400多名學生在操場上露天考試，遭民眾爆料。



這件事經媒體報導後引起當地政府關注，並於上午發表通報，批評「臨淇一中置教體局停課通知於不顧，不僅沒有給學生放假，還組織學生在操場上考試，在社會上造成了不良影響」。



林州市教育體育局局長辦公會研究決定，將這所中學的校長停職，展開調查。並要求全市各中小學、幼兒園引以為戒，對照檢查、深刻反思、確保學生安全。1051221