（中央社記者尹俊傑北京21日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，聖多美普林西比政府決定與台灣斷交，體現對「一中」原則的認同。至於大陸是否提供聖國金援、雙方是否會建交，她都未正面回應。



華春瑩下午在大陸外交部記者會上回應陸媒提問時說，大陸注意到聖國政府當地時間20日宣布與台灣斷交，「中方對此表示讚賞，歡迎聖普回到『一個中國』原則的正確軌道上來」。



被問及大陸是否承諾提供聖國金援，華春瑩向發問的外媒記者表示：「你很有想像力。」



她重申：「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，全世界只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。聯大（聯合國大會）第2758號決議所確認的『一個中國』原則已經是國際社會的普遍共識。」



華春瑩說，大陸認為，聖國決定與台灣斷交，體現的是對「一個中國」原則的認同。



總統府稍早批評北京趁勢操作「一中」原則，行政院大陸委員會則指中國大陸「金錢外交」、「誘迫」聖國與台灣斷交，對此表達強烈不滿與遺憾。



對於這番說法，華春瑩回應中央社記者提問時僅重複上述答覆內容。



至於大陸是否會與聖國建交，華春瑩也僅重申，大陸願意在和平共處五項原則和「一中」原則基礎上和各國發展友好合作關係。



被問到大陸與梵蒂岡的關係，華春瑩說，雙方溝通管道暢通且有效，大陸對改善中梵關係一向抱有誠意，願與梵蒂岡方面共同努力、相向而行，推動建設性對話和雙方關係改善進程能不斷取得新的進展。1051221