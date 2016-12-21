拖累財政 日本決關閉文殊反應爐中央廣播電台 (2016-12-21 14:53)
根據美聯社今天(21日)報導，日本已經決定關閉1座實驗性的快中子增殖反應爐(fast-breeder reactor)。這個核子反應爐多年來拖累政府財政，卻未能符合原先的希望，解決日本的能源需求。
日本內閣今天決定報廢狀況頻傳的「文殊」(Monju)反應爐。該反應爐至今已耗費日本大約1兆日圓(90億美元)，它在22年前啟用後只運轉了250天。
「文殊」反應爐一度被稱為「夢幻反應爐」，原本的設計是以鈽鈾混合物為燃料，並在核反應過程中製造更多的鈽，以轉化成更多的核能燃料。
日本每年花費200億日圓維持文殊反應爐的運轉。若要將文殊反應爐升級到符合福島核災後新制定的安全標準，將耗費巨資。福島第一核電廠在2011年遭到海嘯侵襲，造成爐心熔毀。
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