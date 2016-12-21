南韓禽流感 雞蛋嚴重短缺中央廣播電台 (2016-12-21 16:13)
受到禽流感疫情影響，南韓的雞蛋嚴重短缺、價格飛漲。首爾1名糕點師傅表示，為了烘焙蛋糕他每天最少需要1萬5千顆蛋，如今雞蛋價格飛漲，他正考慮要改變菜單。
這位文姓廚師表示，目前他們的雞蛋供應可以渡過耶誕節，而如果禽流感疫情持續到明年1月，他們別無他法，一定要調漲價格，同時要製作一些不必用到蛋的糕點。
自從禽流感爆發以來，南韓已經撲殺了大約2千萬隻禽鳥，也就是將近南韓全部禽鳥數量的四分之一，而遭到撲殺的，大部分是會生蛋的母雞。
根據南韓國營的韓國農水產食品流通公社(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp)，自從禽流感在11月18日爆發以來，南韓30顆蛋的平均價格已經飆升了將近25%，來到6,781韓元(5.68美元)，創下3年多來新高。
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