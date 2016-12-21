（中央社台北21日電）中國大陸天津大劇院邀請義大利費利切歌劇院演出的「杜蘭朵」（Turandot），原訂23日開始演出，但裝載重要服裝道具的卡車開了4天4夜，至今仍因霧霾被堵在高速公路上，急壞所有工作人員。



澎湃新聞報導，天津大劇院原定23至25日晚間，上演今年歌劇舞劇節的壓軸重磅歌劇「杜蘭朵」，演出的劇團來自義大利熱那亞費利切歌劇院（Teatro Carlo Felice）。



然而，距離首演還剩不到2天，依然有2箱服裝道具車因為霧霾被堵在河北秦皇島到天津的沿海高速公路上，而如果道具車今天依然不能抵達劇院，這場演出將有可能無法完整上演。



天津大劇院工作人員表示，全劇大部分舞台美術道具一周前就已經透過海運經天津港運抵劇院，但2箱比較重要的服裝道具車由鐵路從海參崴進關後，12月17日就從哈爾濱裝車起運，原定19日到達。



有經驗的工作人員，其實已經考慮到霧霾會造成堵車，因此選擇相對路況較好的沿海高速，但沒想到最後仍然因濃霧封路。在山海關附近被堵2天後，昨天高速公路開放後又遇嚴重堵車，開了4天4夜還沒到達天津。



由於這版「杜蘭朵」布景規模大且複雜，預計的裝台時間至少要30個小時，所有的工作人員為此倍感焦慮，如果今天車輛還不能運抵，即使所有後台人員不眠不休連夜裝台，也很難完成。



雖然沒有服裝與布景，提前兩天就到達劇院的200多位義大利演員和工作人員，仍把握時間走位排練。在場工作人員表示，當樂池排練奏響劇中最著名的那首「公主徹夜未眠」時，連續焦慮了將近5天的工作人員都流下了眼淚。1051221