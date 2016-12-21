華碩機器人Zenbo正式亮相 又能說故事又能叫警察NOWnews今日新聞 (2016-12-21 15:40)
台灣華碩今（21）日Zenbo正式登台亮相，產品定位「家庭小管家」，能夠說故事、查資料、看影片，當長輩或孩子在家狀況，都能夠過內建攝影機掌控，假使發生意外，藉由華說ZenWatch3串聯，馬上通知緊急聯絡人，或大喊暗語能連線警政署。
華碩Zenbo設計概念與Pepper不同，身高只有62公分，體重10公斤，主要採用臉部（螢幕）與外界溝通，不但表情相當豐富外，社群網站、串流影音、網路購物，都使用聲控系統直接呼叫，畫面就能在臉部（螢幕）顯示。
華碩董事長施崇棠表示，早上起床想知道氣象，詢問Zenbo就能馬上得知，如果外出不方便，藉由Zenbo就能聯繫計程車業者；當下班回家要做晚餐，也可以透過Zenbo搜索食譜，或搜尋網路教學影片，讓餐桌菜餚能不斷變化吃不膩。
當孩子想要聽故事，Zenbo能夠提供多媒體內容，不但臉部（螢幕）能夠顯示影片，語音搭配軀體動作，能夠讓孩子更加融入故事，未來不僅內建故事書，家長也可以藉由下載平台，取得更多有趣故事，相當小朋友巧虎也會現身Zenbo。
Zenbo支援慢性處方箋藥品宅配，家中年長者不需出門，藉由Zenbo掃描慢性處方箋，就能領取慢性用藥；另一方面，使用者可以設計「暗語」，當住家有不明人士闖入，直接呼喊「暗語」，Zenbo就會直接連線警政署，開啟畫面視訊報案。
施崇棠強調，Zenbo價格卻比手機便宜，32GB版本售價19900元，包含巧虎訂閱包1個月與19個互動故事，128G版本售價24900元，包含巧虎訂閱包2個月、19個月互動故事、專屬充電座，2017年1月1日正式開賣。
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