新京報快訊(記者李丹丹)近年來，一些臨床必用藥物因價格低需求少，企業生產動力不足，一度出現短缺。今日，國家衛計委在官網稱，經多方研究論證，將地高辛口服溶液等3個品種藥品作為2016年定點生產試點品種。

近年來，部分臨床必需而用量小的藥品因為利潤低、市場需求少，企業沒有生產積極性，藥品供應時斷時續，甚至出現斷供。

《國務院辦公廳關於印發建立和規範政府辦基層醫療衛生機構基本藥物採購機制指導意見的通知》和《國務院辦公廳關於完善公立醫院藥品集中採購工作的指導意見》都提出，對臨床必需、用量小、市場供應短缺藥品可通過招標採取定點生產等方式確保供應。

國家衛計委今日在其官網稱，經多方研究論證，將地高辛口服溶液、復方磺胺甲噁唑注射液、注射用對氨基水楊酸鈉3個品種作為2016年定點生產試點品種。

其中，地高辛口服溶液是兒童適用劑型，用於治療急性和慢性心功能不全、室上性心動過速;復方磺胺甲噁唑注射液用於敏感菌株所致的感染;注射用對氨基水楊酸鈉是抗結核一線用藥，這3個藥品都屬於臨床需求量小、供應不穩定的藥品。

據悉，近日國家衛計委、工信部、國家發改委和食葯監總局4部門聯合印發《關於2016年臨床必需、用量小、市場供應短缺藥品定點生產試點有關事項的通知》，公佈了地高辛口服溶液、復方磺胺甲噁唑注射液和注射用對氨基水楊酸鈉3個定點生產藥品的中標生產企業、供貨區域及統一採購價格，要求各地做好生產供應和採購使用工作。

《通知》提出，政府辦基層醫療衛生機構和公立醫院應當全部配備使用定點生產品種。定點生產企業按照所劃分的區域，直接在省級集中採購平台上掛網銷售相應品種。

政府辦基層醫療衛生機構使用的定點生產品種，應當委託省級藥品採購機構按照統一價格，從定點生產企業集中採購、集中支付貨款;公立醫院也應當按照統一價格從定點生產企業採購相應品種;鼓勵其他醫療衛生機構採購使用定點生產品種。

編輯：戴玉璽 劉喆？？校對：郭利琴