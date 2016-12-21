原標題：墨西哥市場爆炸31人死 遇難者遺體受損身份核實困難

中新網12月21日電 據外媒報導，當地時間20日，墨西哥城北部一個煙花市場發生爆炸，造成嚴重傷亡。墨西哥當局稱，爆炸造成的死亡人數升至31人，另有72人受傷。

媒體援引墨西哥總檢察長戈麥斯（Milenio Alejandro Gomez）的話稱，經證實，爆炸已經造成31人死亡，死者中有26人系當場死亡，另外5人在醫院宣告不治。

墨西哥州州長表示，由於遇難者遺體受損嚴重，法醫正在用基因檢測的方法核實他們的身份。

當地時間12月20日，墨西哥城北部一個煙花市場發生爆炸。

當地時間12月20日，墨西哥城北部一個煙花市場發生爆炸。

當局還表示，爆炸還造成至少72人受傷。這些人被轉移至急診室，後有21人出院。民防部門官員則表示，有部分人傷情嚴重。

20日的這起爆炸發生在距墨西哥首都墨西哥城20英里的圖爾特佩克市內的聖巴勃羅市場。事發時，消費者正聚集在市場內購買慶祝聖誕的煙花。電視畫面顯示，銷售煙花的攤位一個接一個連環爆炸，晴朗的冬日天空里火光四射、濃煙滾滾。

媒體此前報導稱，此次爆炸事件與恐怖主義無關。