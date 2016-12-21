我國農村基層首診制度需進一步完善北京新浪網 (2016-12-21 15:17)
？？？？中青在線北京12月21日電（中國青年報？中青在線記者 聶北茵）今天上午，由教育部人文社會科學重點研究基地？華中師範大學中國農村研究院與新鄉醫學院中國城鄉衛生調查研究中心聯合主辦的「健康中國與衛生事業改革研究成果新聞發佈會」在北京舉行。
？？？？此次發佈的《健康中國與衛生事業改革？基層健康治理與診療服務》調查報告顯示：當前我國農村基層首次呈現「小病不出村」，農民弱勢群體趨向基層首診，高資歷醫生認同基層首診等現狀及特點，總體上「方向向好」。但基層首診在推行中仍存在一些梗阻，具體表現為醫保制度不夠完善、機構條件不夠充足等問題。
？？？？報告顯示，42.67%的醫生認為「農村流動人口要返鄉就診才能報銷醫療費」是醫保制度面臨的主要問題。25.42%的醫生認為基層衛生機構就醫的報銷比例不夠合理。因此，不完善的醫保制度弱化了基層首診的政策引導作用。
？？？？調查表明，68.16%的醫生認為基層醫療機構「設備差且不足，藥品不全」；農民患常見病時因「診療水平」選擇基層醫療機構的佔比為21.76%，遠低於選擇縣醫院及以上醫院的71.46%。
？？？？為此，調查報告提出：需對症下藥，織牢基層首診兜底網。報告建議，從完善醫療保險制度、建立基層長效補償機制、強化基層醫生培訓項目和提升基層醫療機構實力等方面，進一步保障基層首診制度在我國農村深入推進，以夯實分級診療的實踐基礎，加快實現「健康中國」的改革目標。
？？？？據介紹，此次的調查報告數據來源於新鄉醫學院中國城鄉衛生調查中心和華中師範大學中國農村研究院聯合開展的「基層首診專題調查」。該調查於2016年7～8月進行，由400餘名師生深入豫、魯、川三省農村，歷時兩個月完成。
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