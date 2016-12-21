【環球網報導？記者？任梅子】12月20日，國家新聞出版廣電總局新聞出版重大科技項目——數字版權保護技術研發工程竣工大會在北京世紀金源飯店舉行。該工程將為出版單位數字化轉型提供政府主導的第三方公共服務平台，為產業發展提供一整套數字版權保護技術解決方案，前期成果已經在網路文學侵權追蹤中發揮了重要作用。

數字版權保護技術研發工程制定了四類25項工程標準與介面規範，形成了一套數字版權保護技術標準體系;針對移動出版、互聯網出版、出版單位自主發行等業務模式，開發了五類版權保護應用系統，並進行了應用示範;搭建了數字內容註冊與管理、版權保護可信交易數據管理、網路侵權追蹤三個公共服務子平台，經過整理與集成，最終形成了綜合性的數字版權保護技術管理與服務平台。

該工程建設歷時五年，是國家新聞出版廣電總局新聞出版重大科技項目，也是我國「四項新聞出版重大科技工程」中，首個竣工的項目。四大科技工程是一個有機整體，以「國家數字復合出版系統工程」為主幹，「數字版權保護技術研發工程」「中華字型檔工程」和「國家知識資源資料庫工程」為其提供關鍵的、必要的技術支撐。