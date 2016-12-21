12月19日，由《公益時報》社主辦的2016（第六屆）中國企業社會責任卓越獎頒獎典禮在北京舉行。六年來，通過徵集眾多企業的社會責任案例，為同行業者及剛進入企業社會責任領域的企業，提供可量化的參考標準和可持續發展的企業社會責任解決方案。活動現場以明天控股有限公司為代表的卓越企業，獲得「中國企業社會責任卓越獎」。