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浙江省衛生計生委醫政醫管處處長俞新樂介紹有關情況 中國網 郭天虎 攝

中國網12月20日訊 國家衛計委今日召開推廣醫改經驗有關情況發佈會，浙江省衛計委醫政醫管處處長俞新樂介紹經驗時表示，浙江省合作辦醫雙方以學科建設為重點，建立不同的合作模式，通過合作提升醫療服務能力。

浙江省推動有資產紐帶的分院的建設。2015年7家省級醫院下沉3億資金，與8家縣級醫院共建11個「專病中心」。俞新樂表示這是基層非常迫切的需要，同時也是省級醫院的優勢學科。城市醫院與縣級醫院共建特色學科，共同帶動醫院的整體發展，並向縣域周邊輻射。在此基礎上，梯度推進縣級優質醫療資源下沉到鄉鎮。

俞新樂指出，學科共建，利用信息化的手段，建立縣域影像、檢驗、心電、病理診斷中心和消毒供應中心，實現縣域範圍內醫療資源的共建共享。影像、病理人員，即使在縣級醫院也是緊缺專業，鄉鎮醫院招用此類人才非常困難：一是招不進，二是留不住。他說鄉鎮衛生院培養一名做心電圖的技術員難度不大，可以利用互聯網技術，在鄉鎮醫院拍片，做檢查，通過網路上傳到縣級醫院，由縣級人民醫院診斷。鄉鎮醫院做檢查，縣級醫院進行診斷，既解決了鄉鎮醫院的問題，同時也推動了縣域範圍內資源的共建共享，減少了財政的投入。