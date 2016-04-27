薪資十年沒漲「挺辛酸」 汪小菲籲陸企到台徵才NOWnews今日新聞 (2016-12-21 15:03)
藝人大S（徐熙媛）老公汪小菲，除了是「北京合尊置業董事長」外，也在台先後成立跨境電商平台「九份市集」與創新型旅館「量子酒店」（S Hotel），累積了許多經驗。昨(20)日汪小菲參加大陸深商大會演講時，表示台灣人的專業技能很強，但薪資10年來卻沒有什麼變化，建議大陸企業可以到台灣招聘人才。
根據陸媒《證券時報》報導，汪小菲出席第二屆大陸深商大會，分享自身的創業經驗，提到台灣整個經濟基本上都被大企業壟斷，許多領導者年過花甲，年輕人也很少有機會出頭，這樣的狀況有時讓他感到「挺辛酸」。
汪小菲表示，台灣年輕的公司近十年基本上沒什麼變化，專業員工工資相較低，但專業技能卻很強，建議大陸企業家可以到台灣做一些招聘會，可以找到一些非常專業的人才。
汪小菲也說，「我們現在已經把這個模式在北京、上海、亞洲開始複製起來，大部分的員工來自於台灣，我們現在解決了台灣大概200人的就業問題。」
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DAKS 側背包．LOHAS 背包．LONGCHAMP 後背包．Lulu 肩背包．KIRO 肩背包．Hugo 斜背包．Ed Hardy 後背包．Samsonite 後背包．Sony 後背包．戴爾 背包．DOMO 斜背包．冰河 背包．legend 背包．Gold 斜背包．TW 後背包．Kids 後背包．flying 背包．the north face 背包．LV 背包．Outdoor 後背包．horse 背包．ensoen 背包．ONYX 肩背包．筒型 背包．束口後背包．Lee 背包．vertex 背包．Solo 背包．NIKE 後背包．胸前 背包
- Mizuno 美津濃 SYNCHRO-慢跑鞋-男
- Sato - PISTRO巴黎公寓視聽電視櫃 W118xD39.5xH46cm
- 【BAKLY】撼動系列德意防衛軍三眼腕錶(黑紫眼BAS9010-2)
- RABEANCO OL時尚粉領系列菱形包(大) 紅
- SEIKO 精工 羅馬情人夢時尚女錶(SXGP61P1)-銀/24mm
- Audi 奧迪 - 20吋 第二代ABS加強版亮面拉桿旅行箱-四色可選
- 【agnes b.】法國時尚藝術時尚計時腕錶-(銀x黑)
- DELSEY法國大使 CALEO HARD2 -24吋行李箱-鐵灰
- SKECHERS (女) 運動系列 Valeris - 12223BLCL
- 【ALBA】穩重商務時尚藍寶石水晶不鏽鋼腕錶 黑色 27mm(AH7E
台學者：聖國「斷交」只是開始 梵蒂岡危險性相當高【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
3D還原女大學生赤身跳樓前後 曾向家人求助【北京新浪網】
王凱《放棄我抓緊我》造型衣品出眾 360度總裁片場當秀場【北京新浪網】
持續多日霧霾今起消散 一度覆蓋近1/5國土【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》