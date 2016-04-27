▲汪小菲出席「九份市集旗艦店」上市記者會。（圖／記者林調遜攝影，2016.4.27）

藝人大S（徐熙媛）老公汪小菲，除了是「北京合尊置業董事長」外，也在台先後成立跨境電商平台「九份市集」與創新型旅館「量子酒店」（S Hotel），累積了許多經驗。昨(20)日汪小菲參加大陸深商大會演講時，表示台灣人的專業技能很強，但薪資10年來卻沒有什麼變化，建議大陸企業可以到台灣招聘人才。

根據陸媒《證券時報》報導，汪小菲出席第二屆大陸深商大會，分享自身的創業經驗，提到台灣整個經濟基本上都被大企業壟斷，許多領導者年過花甲，年輕人也很少有機會出頭，這樣的狀況有時讓他感到「挺辛酸」。

汪小菲表示，台灣年輕的公司近十年基本上沒什麼變化，專業員工工資相較低，但專業技能卻很強，建議大陸企業家可以到台灣做一些招聘會，可以找到一些非常專業的人才。

汪小菲也說，「我們現在已經把這個模式在北京、上海、亞洲開始複製起來，大部分的員工來自於台灣，我們現在解決了台灣大概200人的就業問題。」