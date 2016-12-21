活動邀請函。組委會供圖 華龍網發

華龍網12月21日15時10分訊（記者 周曉雪）過年的腳步臨近，去糧博會一站式採購吧，上萬種商品等你挑。記者今（21）日獲悉，第四屆中國（重慶）國際糧油食品博覽會暨新春消費節（以下簡稱「糧博會」）將於12月29日至2017年1月2日在南坪會展中心舉行，展期5天。在保持往屆展會的亮點特色外，本屆展會全國20多個省市組團參展，名企雲集，網羅千種商品。此外，水果文化節、國際小吃節等耍事讓你「逛吃逛吃」到停不下來。

》》規模大

20多個省市組團參展 網羅千種商品

工作人員深入重慶專業市場做宣傳。組委會供圖 華龍網發

作為重慶市商務委員會支持，服務糧油、食品、農產品領域的專業展會，糧博會自2013年舉辦以來，連續三年榮獲重慶優秀品牌展會稱號。

本屆展會除了吸引重慶本土企業和各區縣組團參展外，還吸引了黑龍江、吉林、河南、山東、湖北、湖南、安徽、甘肅、四川等全國20多個省市組團參展。參展團帶來了全國糧油原產地優質產品，為促進重慶與全國各省市在糧油、農產品、食品等領域的交流合作搭建了一個專業的行業平台。

與往屆相比，本屆糧博會堅持好中選優，參展企業層次再升級，吸引了重慶糧食集團、魯花集團、益海嘉里集團、重慶商社集團、重鹽集團、九三集團、正大食品、永輝集團、捷迅光電等全國多家知名企業前來參展。

據了解，本屆展會展出面積約30000㎡，聚集了糧油產品、糧油機械、名優特產、進口水果、乾果乾貨、節慶禮品等近千種產品。

》》耍事多

水果文化節玩趣味活動 國際小吃節享多種美味

2015年進口水果文化節。資料圖片

據組委會負責人介紹，本屆展會將特別推出企業專場推介會項目。由組委會搭建專業的LED舞台，為展商做品牌推廣、招商對接、現場促銷提供專業服務。目前已經有長春糧食局、河南糧食局、湖北糧食局、魯花集團、益海嘉里集團等政府和企業報名參加推介會。

為進一步豐富現場活動，組委會還引進了香滿圓繽紛水果文化節，將開展水果抱成團、水果猜猜樂、夾桂圓等豐富的活動，並配備國際小吃節，提升現場人氣。

「作為我國糧油食品界一年一度的西部盛會，組委會自今年8月份啟動招商以來，就突破往屆在地域上的局限，鎖定全國糧油大省，吸引知名品牌，深度挖掘全國特色產品，打造一場集品牌展示、渠道招商、元旦促銷為一體的年終盛會。」組委會負責人表示。