原標題：男子散布前女友「招嫖信息」被拘留10日

12月16日，因在網路上惡意發佈「招嫖」信息進行網路誹謗，涉嫌擾亂公共秩序，男子吳某被荔波縣公安局依法行政拘留10日。

日前，荔波警方在QQ群、貼吧等網路上巡查到網名「唯懂我心」發佈的多條「招嫖」信息，內容涉及十余名在校女學生的姓名、電話等隱私，「招嫖」信息迅速被網民瘋狂轉載，並引發熱議。辦案民警展開系列偵查工作后，確認「招嫖」信息為惡意誹謗的虛假信息，於是通過技術手段落地查人，鎖定了信息發佈者「唯懂我心」的真實身份為無業遊民吳某，經過布控，吳某在荔波縣城某網吧被抓獲。

據吳某供認，因同女朋友分手后心生怨恨，為了泄憤，遂將女朋友及她的好友十餘人的姓名、電話等信息發佈在網路上「招嫖」，惡意誹謗她們為「賣淫女」。吳某沒有想到，自己因一時的衝動被公安機關拘留，後悔不已。

來源：貴州都市報