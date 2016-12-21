工信部消費[2016]401號



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各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門，中國輕工業聯合會、中國文教體育用品協會、中國製筆協會：

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為貫徹落實《中國製造2025》、《國務院關於加快發展體育產業 促進體育消費的若干意見》、《國務院辦公廳關於開展消費品工業「三品」專項行動營造良好市場環境的若干意見》和《輕工業發展規劃（2016－2020年）》，更好地促進文教體育用品行業主動適應新常態，穩增長、調結構、提質增效，實現升級發展，滿足和適應多層次文教體育消費需求，現提出以下意見。

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一、促進文教體育用品行業升級發展的重要意義

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文教體育用品行業涵蓋筆類產品、辦公文具、學生文具、紙品本冊、美術用品、教學用品、球類、釣具、體育器材及配件、訓練健身器材、戶外運動器材、運動防護用具製造等多個行業。經過多年發展，我國形成了原材料、零部件、產品設計和生產、物流等完整的產業體系，成為世界文教體育用品生產、出口和消費大國。2015年規模以上企業達到2187家，實現主營業務收入3265億元，產品出口到200多個國家和地區，湧現出一批國內知名品牌，產業集群的規模和效益穩步提升。

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然而，與世界先進水平國家相比，我國文教體育用品行業大而不強的問題比較突出。企業研發設計、技術創新的能力薄弱，產品同質化現象嚴重；低價競銷比較普遍，假冒偽劣產品困擾低端市場和農村市場，帶來產品質量和安全問題；生產裝備自動化程度與國際先進水平差距較大，產品加工精細化程度不高，缺乏國際知名品牌，國內高檔產品市場多被國外知名品牌佔領。因此，切實解決當前問題，有利於推動文教體育用品行業與文化創意和設計服務產業融合發展，提高產品附加值；有利於促進企業技術創新、產品創新和營銷模式創新，提升行業國際競爭力；有利於擴大文教體育用品中高端產品供給，滿足居民消費升級需要，培育新的消費增長點。

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二、指導思想、基本原則和主要目標

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（一）指導思想

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全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，牢固樹立和貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，著力加強供給側結構性改革，以市場為導向，以創新為動力，以企業為主體，以實施增品種、提品質、創品牌的「三品」戰略為核心，全面提升產品研發設計水平、裝備自動化智能化水平和企業精細化管理水平，進一步完善標準和售後服務體系，引導和促進體育消費，更好滿足消費升級需求，加快文教體育用品製造強國建設步伐。

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（二）基本原則

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——堅持市場主導，政府推動。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業市場主體地位，適應市場需求新變化，改善產品供給結構。創新政府管理和服務方式，加強市場監管，大力營造有利於企業公平競爭的市場環境。

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——堅持創新驅動，結構優化。加快產業核心技術研發和產業化，推動行業技術水平整體提升，支持企業開發適應市場需求，滿足消費升級需要的產品和服務，推進產業結構向中高端邁進。

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——堅持質量為本，品牌引領。完善標準體系，推動行業產品安全環保標準與國際先進標準接軌，建設先進質量文化、質量管理和控制體系。鼓勵企業增強品牌發展意識，加強自有品牌培育提升和品牌運營管理能力，通過品牌建設實現價值鏈升級。

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——堅持智能高效，綠色發展。利用新一代信息技術加快對全產業鏈改造，全面提升企業研發、生產、銷售、管理和服務的智能化水平。大力推廣綠色設計和製造技術，加強節能環保技術、工藝和裝備推廣應用，減少生產過程中能源、資源的消耗和環境污染。

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（三）主要目標

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到2020年，文教體育用品行業的技術和裝備水平全面提升，「三品」專項行動取得積極進展，產品豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯增強。

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——技術創新能力明顯增強。規模以上骨幹企業研究與試驗發展（R&D）經費支出佔主營業務收入的比重超過1.5%，以企業為主體的技術創新體系進一步健全，攻克一批制約行業發展的關鍵共性技術。

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——中高端產品供給水平提高。中高端產品的創意設計水平、科技含量和附加值明顯提升，綠色、環保、新穎、健康的高端產品比重穩步增加，安全性能好、質量水平高、國際影響力大、市場認可度高的產品供應規模顯著提高。

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——產品質量水平顯著提高。60%以上規模以上企業生產裝備和工藝水平達到國際先進水平，建立與國際接軌的質量管理體系。制修訂一批先進技術標準，在重點領域培育發展團體標準，標準對行業發展支撐能力進一步增強。

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——品牌影響力不斷擴大。培育一批在國內市場具有較強競爭優勢的品牌，形成3至5個擁有較強創新能力和國際市場影響力與競爭力的優勢品牌。

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三、重點任務

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（一）豐富產品品種

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支持企業深度挖掘消費者需求，適應並引領消費升級趨勢，通過設計、研發和生產「微創新」，不斷增加花色品種、提升產品功能。從保護青少年安全健康出發，研發設計具有保護視力、脊椎等功能的書寫工具、書包等學生用品。促進文教辦公用品行業和文化創意服務融合發展，提高產品文化內涵和附加值，加快設計精美、製作精良的商務辦公用品生產。加快開發綠色、智能、健康的多功能中高端產品，支持骨幹企業加快高檔圓珠筆、智能室內健身器材、休閑運動器材、釣具等產品的開發和市場推廣，推進個性化定製等新型製造模式的發展。以「三大球」的振興發展為契機，大力發展賽事用球。以我國成功申辦2022年冬奧會為契機，促進冰雪器材、防護用具等冰雪運動用品的產品研發生產。加強老年健身和康復器材等產品的開發和市場推廣。落實國務院《全民健身計劃》，針對性開發和生產健身用品，滿足居民騎行、登山、徒步、游泳、球類等各項運動需求。充分利用「互聯網＋」等技術，開發全民健身新產品。鼓勵生產企業配合健身指導方案、運動處方庫和中國人體育健身活動指南推廣和普及，積極開發適宜健步走、健身操、瑜伽等運動的創新裝備和器材。

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（二）提升產品品質

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支持企業建立健全質量管理體系，加強全員參與、全過程式控制制、全方位管理的質量管理，嚴格按標準組織生產經營，嚴格質量控制。強化質量技術基礎，充分發揮產品認證的市場准入作用，大力推廣先進質量管理技術和方法，推動企業採用先進適用技術，全面提升製造、工藝、管理水平，提高產品質量可靠性和一致性。以基礎條件較好、品牌知名度較高、國際競爭力較強的企業為主體，實施精品製造工程，在筆類產品、學生用品、辦公用品、教學用品、體育運動器材等行業推出一批科技含量高、附加值高、設計精美、製作精良、性能優越的精品。鼓勵企業和協會制定高於國家標準和行業標準的產品標準和檢測標準，積極開展團體標準制定，推動行業產品技術和安全標準全面達到國際先進水平。加強檢測能力建設，依託現有檢驗檢測機構，建設一批高水平質量控制和技術評價實驗室，提升檢驗檢測技術水平。

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（三）培育知名品牌

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強化企業品牌發展和競爭意識，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理體系，開展品牌培育工作，擴大品牌影響力。深入挖掘品牌的文化內涵，突出品牌個性，完善和提升品牌形象，推動品牌價值提高。創新品牌營銷傳播模式，形成與自身品牌形象相一致的多元化傳播銷售渠道，提升消費者對品牌的美譽度和忠誠度。支持書寫工具、學生用品、健身運動器材、運動防護用品等行業企業從貼牌生產向自主設計、自創品牌發展，支持品牌企業參加國內外大型展覽展示活動。打造區域品牌，發揮優勢品牌企業引領作用，進一步加強行業集體商標、證明商標註冊管理，培育一批特色鮮明、競爭力強、市場信譽度高的區域品牌。推進品牌國際化，推動優勢品牌企業實施國際化發展戰略。支持品牌服務平台建設，扶持一批品牌培育和運營專業機構，開展品牌管理諮詢、市場推廣等服務。

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（四）強化基礎能力

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大力推進以企業為主體、市場為導向、政產學研用相結合的行業創新體系建設。支持和鼓勵具備較強研發能力的骨幹生產企業加強企業研發中心和工程技術研究中心建設，積極申報國家技術創新示範企業、國家級企業技術中心、國家級工業設計中心和工程（技術）研究中心等，加快行業新材料、關鍵零部件、新技術新工藝和先進裝備的研發和應用，帶動全行業技術創新能力的快速提升。大力推進基礎性創新平台建設，採用企業主導、院校協作、多元投資、成果分享的新模式，建設一批創新平台，加強產品聯合開發。加快圓珠筆筆頭、運動器材智能化等關鍵核心技術研發與產業化，攻克一批關鍵共性技術，加快成果轉化和推廣應用。加大對提升產品附加值有顯著作用的輕量化、高性能、綠色安全的學生用品、辦公用品、體育運動器材等行業新材料的研發力度，提高新材料保障能力。加強應用牽引，突破重點裝備製造關鍵技術，提高行業先進裝備保障水平，在制筆、球類等行業重點發展多工位加工機床等高性能裝備、模具加工等關鍵領域和自動化生產線等先進系統。

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（五）推動綠色發展

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大力推廣環保低碳和節能降耗的文教體育用品，從產品設計、製造、運輸、使用到回收處理的整個過程，綜合考慮資源利用和環境影響。提高產品減量化、可再利用和回收的綠色設計水平，積極開展專用環保材料的研發應用和替代，進一步提升產品的資源利用效率。加強對學生文具原料中有害物質的控制。鼓勵生產企業研發鉛筆木材替代材料，節約森林資源。推動複印紙、列印紙等產品的循環使用。提高電動跑步機等電動健身器材的能效水平，鼓勵使用自發電健身器材。推廣生產過程低排放低污染的先進處理技術。鼓勵企業加大人造草坪、可降解碳纖維的研發和回收再利用。建立統一的綠色產品標準、認證、標識體系。

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（六）促進兩化融合

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以兩化融合為主線，加快文教體育用品行業轉型升級，支持信息技術在研發設計、生產製造、營銷管理、物流配送、產品服務、節能減排和安全生產等方面應用。加強企業兩化融合管理體系行業標準建設和推廣，支持重點企業適用兩化深度融合的技術標準規範，開展企業兩化融合發展水平評估和兩化融合典型示範工作。鼓勵企業加快對通用設備、部分專用設備進行技術改造，逐步實現生產裝備機械化、自動化、智能化。重點推進智能製造,促進工業互聯網、雲計算、大數據在文教體育用品行業的綜合集成應用，鼓勵基礎條件好的企業開展智能化改造，發揮國家智能裝備和智能製造相關產業計量測試中心作用，加快智能製造軟硬體產品應用。鼓勵龍頭企業加快數字化車間/智能工廠的集成創新，在全行業開展應用示範典型經驗交流和推廣活動。支持運動健身器材、遊藝產品生產企業利用互聯網採集並對接用戶個性化需求，推進研發設計、生產製造和供應鏈管理等關鍵環節的柔性化改造，推動基於個性化產品的服務模式和商業模式創新。鼓勵生產企業積極利用電子商務平台優化採購、分銷體系，提升企業經營管理效率。鼓勵企業利用電子商務平台的大數據資源，提升企業精準營銷能力，激發市場消費需求。

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四、政策措施

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（一）大力營造有利於行業升級發展的環境

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加強和完善市場監管，把文教體育用品特別是學生用品列入產品質量國家監督專項抽查範圍，加大對生產、銷售假冒偽劣產品的查處力度，切實維護消費者、合法企業的權益，創建健康有序的市場競爭環境。嚴厲懲處侵犯知識產權和其他企業合法權益的行為，加大對企業商標、專利等知識產權的保護力度。開展打擊網上侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項執法工作，鼓勵實體店鋪和電商通過產品認證手段提升產品質量，保障消費者安全，建立質量追溯制度，保護消費者權益，營造良好消費環境。不斷建立和完善品牌建設的激勵機制，大力宣傳品牌建設成就突出的企業，營造行業品牌建設的良好氛圍。充分發揮各級各類新聞媒體的輿論引導作用，積極引導廣大人民群眾培育體育消費觀念、養成體育消費習慣，加大對在增品種、提品質、創品牌方面有突出成效企業的宣傳力度，引領全行業實施「三品」戰略，實現升級發展。

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（二）加大財稅政策支持力度

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通過優化整合后的中央財政科技計劃（專項、基金等），統籌支持符合條件的文教體育用品行業新材料、核心技術、關鍵零部件、高端裝備的研發和創新平台建設，提升產業發展的基礎能力。支持生產企業加大對品種優化、質量提升、裝備更新、智能製造和綠色製造等方面的技術改造力度，提高產業競爭力。鼓勵文教體育用品行業產業集聚區公共服務平台的完善，提高服務能力。鼓勵文教體育用品產業佔比較大的地方通過現有資金渠道對產業升級予以支持。充分發揮國家中小企業發展基金的示範作用，引導中小企業加大技術創新、結構調整、節能減排等方面投入，提升發展水平。落實固定資產加速折舊政策，引導企業加大先進設備投資。鼓勵企業增加綠色產品研發投入，支持更多產品納入綠色產品政府採購清單。鼓勵企業捐贈文具、體育器材支持貧困和農村地區發展，對符合稅收法律法規規定條件的捐贈，按照相關規定在計算應納稅所得額時扣除。

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（三）加大金融政策支持力度

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加大金融對文教體育用品行業技術改造和轉型升級的支持力度，支持市場前景廣闊的骨幹企業為提高生產自動化、智能化水平開展的技術改造和設備更新。鼓勵生產企業提高直接融資比重。發揮金融對技術創新的助推作用，促進企業技術創新和成果轉化，支持科技創新型企業加快發展。落實支持中小企業發展的金融政策，進一步拓寬中小企業融資渠道，完善中小企業信用擔保體系。加快發展支持大眾創業、萬眾創新的金融產品和服務。鼓勵銀行業金融機構開發企業無形資產質押貸款業務，支持文教體育用品行業品牌建設。進一步發揮政策性金融和開發性金融的作用，支持金融機構在業務範圍內通過銀團貸款、出口信貸、項目融資等多種方式，為符合條件的企業建立國際化研發、生產體系及品牌推廣搭建金融服務平台。加大出口信用保險對品牌企業的支持力度，鼓勵商業銀行依法依規積極開展出口信用保險保單融資業務。

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（四）加強標準化建設

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從機構完善、人員培訓等方面加強標準化基礎能力建設，有序開展標準化工作，增強標準對文教體育用品行業發展的支撐作用。進一步完善行業標準化體系，推動標準創新和標準化管理創新，加快與國際標準接軌。針對學生用品等重點領域，加強保障消費者特別是青少年安全健康的強制性國家標準制修訂。優化推薦性標準體系，圍繞產品質量提升和產業結構優化需求，加快定製產品、智能產品和特殊人群產品等新興產品通用標準制定，加強產品售後服務、物流配送、標籤標識等領域標準制定，加快產品設計及生產製造、關鍵材料研發等產業技術基礎標準、檢測方法標準等標準的制定。加大對現有標準的宣傳培訓、貫徹實施和監督力度，引導企業逐步建立和完善企業標準體系，形成標準化的生產模式、管理模式和服務模式，逐步提高企業生產與管理的科學化和規範化水平。加強標準支撐作用，鼓勵企業制定高於國家標準、行業標準的企業標準，自我聲明公開執行標準。推動和發展能夠快速響應創新和市場需求的團體標準，引領產業和企業的發展，提升產品和服務的市場競爭力。積極主導和參與國際標準制修訂，推動我國優勢產業技術標準成為國際標準。加強國際合作交流，進一步提升國際市場對我國檢測及認證結果的認可度。

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（五）充分發揮行業組織的作用

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充分發揮行業協會了解行業、聯繫企業的優勢，加強行業自律，推動行業誠信體系和質量保障體系建設。通過行業自律機制，對擾亂公平競爭秩序、違背行業自律規則的企業予以勸誡、公告或向媒體通報。建立行業運行分析制度，加大公共服務平台建設力度，努力提高服務能力。繼續開展中國文教體育用品、制筆行業十強企業等品牌培育和品牌建設的評價工作。積極扶持行業優勢企業和品牌，組織開展「推薦品牌」活動，加大對品牌的評價和宣傳力度，向市場、消費者介紹行業品牌。協助企業貫徹執行相關政策，及時反映企業的意見和建議。加強行業的技術交流與合作，組織新產品鑒定和推廣，推進技術創新和科學管理，積極組織開展國際交流合作和企業培訓等行業活動。

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五、組織實施

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工業和信息化部加強與有關部門和單位的協調與配合，不斷總結促進文教體育用品行業升級發展中的經驗，解決發展中遇到的問題。各地工業和信息化主管部門要按照推進供給側結構性改革的總體要求，把本指導意見的主要目標與本地區文教體育用品行業發展目標有機結合起來，研究制定具體實施方案，加強調查研究，及時做好信息的搜集和反饋，共同做好指導意見的組織實施工作。

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工業和信息化部

2016年12月9日