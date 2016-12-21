原標題：美國回應缺席敘利亞問題會談 否認遭到「冷落」

[環球網綜合報導]據英國路透社12月21日報導，在12月20日，俄羅斯、伊朗和土耳其三國就敘利亞衝突在莫斯科舉行了會談，而美國則缺席了這次會議。美國方面竭力淡化此次缺席的影響，並聲稱美國並不是受到了「冷落」，而且這也不能顯示美國在中東的影響力減弱。

路透社報導說，美國總統奧巴馬關於只向敘溫和反對派提供有限支持的決定，使美國對敘利亞局勢的影響力變得很小，特別是在俄羅斯對敘利亞反對派發動空襲之後。雖然華盛頓一直致力於結束敘利亞內戰和中東其他地區局勢衝突，但眼看著敘利亞政府和包括俄羅斯在內的盟軍，展開牽制阿勒頗東部反對派的攻擊行動之後，美國也只能在一旁觀望。

華盛頓近東政策研究所伊朗和中東事務顧問丹尼斯？羅斯稱，美國把自己弄得跟敘利亞「不相關」。

就美國缺席在莫斯科的會談標誌著美國影響力下降這一觀點，美國國務卿約翰？克里的一名發言人予以否認。發言人約翰？卡比在20日說：「國務卿本人絲毫沒有把這一事件視為對美國的冷落。相反，他認為這是為達成敘利亞持久和平的由多方參與的另一種積極嘗試，他對任何朝向這個目標努力的措施都十分歡迎。對於任何聲稱美國缺席此次會談，是美國在全世界影響力和領導地位衰落的言論，我們都會予以駁斥。美國並沒有被排除在外，美國沒有被邊緣化。」克比還聲稱，美國依然積极參與在中東的其他事務中。

據報導，在20日舉行的會談中，俄羅斯、伊朗和土耳其稱他們已經做好準備，將協助促成一項敘利亞的和平協定，並通過了一項宣言，其中列出任何協議都需要遵守的原則。雖然12月19日俄羅斯駐土耳其大使在安卡拉被謀殺，但20日的會談仍然反映出俄羅斯與伊朗和土耳其與日俱增的聯繫，以及普京渴望增加俄羅斯在中東和世界的影響力。