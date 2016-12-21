美國回應缺席敘問題會談 稱不能顯示美影響減弱北京新浪網 (2016-12-21 15:02)
原標題：美國回應缺席敘利亞問題會談 否認遭到「冷落」
[環球網綜合報導]據英國路透社12月21日報導，在12月20日，俄羅斯、伊朗和土耳其三國就敘利亞衝突在莫斯科舉行了會談，而美國則缺席了這次會議。美國方面竭力淡化此次缺席的影響，並聲稱美國並不是受到了「冷落」，而且這也不能顯示美國在中東的影響力減弱。
路透社報導說，美國總統奧巴馬關於只向敘溫和反對派提供有限支持的決定，使美國對敘利亞局勢的影響力變得很小，特別是在俄羅斯對敘利亞反對派發動空襲之後。雖然華盛頓一直致力於結束敘利亞內戰和中東其他地區局勢衝突，但眼看著敘利亞政府和包括俄羅斯在內的盟軍，展開牽制阿勒頗東部反對派的攻擊行動之後，美國也只能在一旁觀望。
華盛頓近東政策研究所伊朗和中東事務顧問丹尼斯？羅斯稱，美國把自己弄得跟敘利亞「不相關」。
就美國缺席在莫斯科的會談標誌著美國影響力下降這一觀點，美國國務卿約翰？克里的一名發言人予以否認。發言人約翰？卡比在20日說：「國務卿本人絲毫沒有把這一事件視為對美國的冷落。相反，他認為這是為達成敘利亞持久和平的由多方參與的另一種積極嘗試，他對任何朝向這個目標努力的措施都十分歡迎。對於任何聲稱美國缺席此次會談，是美國在全世界影響力和領導地位衰落的言論，我們都會予以駁斥。美國並沒有被排除在外，美國沒有被邊緣化。」克比還聲稱，美國依然積极參與在中東的其他事務中。
據報導，在20日舉行的會談中，俄羅斯、伊朗和土耳其稱他們已經做好準備，將協助促成一項敘利亞的和平協定，並通過了一項宣言，其中列出任何協議都需要遵守的原則。雖然12月19日俄羅斯駐土耳其大使在安卡拉被謀殺，但20日的會談仍然反映出俄羅斯與伊朗和土耳其與日俱增的聯繫，以及普京渴望增加俄羅斯在中東和世界的影響力。
關鍵字：
下一則：奧克蘭餘食轉送服務極成功
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
家樂氏 香甜玉米片 175g．三角玉米片．家樂氏 香甜玉米片．森永 玉米片．多力多滋 玉米片．情人果玉米片．家樂氏香甜玉米片 175g．牛奶 玉米片．甜甜圈冰點 情人果玉米片．多力多滋 超濃起司 玉米片．家樂氏 玉米片．家樂氏玉米片．家樂氏 玉米片 可可．家樂氏香甜玉米片．家樂氏東尼香甜玉米片．家樂氏玉米片 200g．家樂氏 鬆餅玉米片．鬆餅玉米片．香甜玉米片 400g．香甜玉米片．家樂氏 香甜玉米片 400G．家樂氏 鬆餅 玉米片．家樂氏 玉米片 350g
- 【歷代風華】立筊生肖墜鍊-猴(金重足1.60錢)
- FitFlop TM-F-SPORTY TM BALLERINA CANVAS-紅
- AOU 魅力之旅 25吋亮面防刮金屬絲紋TSA海關鎖鋁框箱(雪銀灰
- SCORPIO MAN系列復刻素面牛皮多卡長夾- 咖
- AIRWALK LUGGAGE - 品牌系列 碳纖直紋28吋拉鍊行李箱 - 極
- 莊頭北 Topax 倒T型歐化排油煙機 TR-5893SXL
- DELSEY法國大使 CHATILLON -24吋行李箱-藍色
- 美國柏克PROPAC 無穀全齡犬配方(白鮭+鷹嘴豆+藍莓) 28lb
- 【A.D.M.J.】珠光小牛革 OPEN WALLET(BROWN)
- 媽媽樂 搥打按摩靠墊 CU-889A
韓國富二代飛機上襲擊空姐 被美國明星制服(圖)【北京新浪網】
日新瀉縣中餐廳失火延燒 疏散700多人【中廣新聞網】
日本新潟縣30多棟建築起火 數百戶居民被迫疏散【北京新浪網】
槍殺大使兇手 人年輕水很深【北京新浪網】
川普與蒲亭皆矢言 擴張核武能力【中央社】