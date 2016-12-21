【環球網報導？記者？魏悅】韓聯社12月21日報導稱，韓國農村振興廳21日表示，據推算，2016年朝鮮糧食總產量為481萬噸，同比增長7%，但仍有69萬噸的糧食缺口。

具體來看，朝鮮大米產量為222萬噸，同比增加10%。今年朝鮮氣象條件比較好，水稻產區未受洪災。玉米產量為170萬噸，馬鈴薯55萬噸，大麥17萬噸等，呈現4%至10%的同比增長率。但是大豆類與其他雜糧產量因局部受旱減產6%至17萬噸。

據聯合國糧農組織(FAO)和世界糧食計劃署(WFP)報告，雖然朝鮮糧食總產量稍微增加，但仍處於缺糧狀態。2016年朝鮮糧食需求量為549.5萬噸，產量則僅為481萬噸，糧食缺口達69萬噸左右。據農振廳說明，按照朝鮮1.1萬噸的日均糧食消費量計算，如無糧援，今年朝鮮缺乏相當於全體朝鮮居民2個月食用所需的糧食。