【環球網報導？記者？馬麗】據日本共同社12月21日報導，日本國土交通省將於2017年度實施的搞活地方機場的政策，認定15座左右積極吸引廉價航空公司(LCC)等的機場為「訪日遊客吸引支援機場」，政府為下調國際線起降費提供3年援助。2017年度還將補助海關等接待設施的完善費用。此舉旨在使集中在城市的訪日遊客分散到地方。今後將聽取專家意見等，從明春以後早些時候進行篩選。

據報導，2017年度預算案中將計入約10億日元(約合5889萬元人民幣)，力爭到2020年使從新千歲、福岡等7座主要機場外的地方機場入境的外國人增加至300萬人次，達到目前的3倍。

支援對象機場的選定條件是地方政府制定遊客吸引目標及海外推介計劃等。仙台等委託民間運營的機場也成為支援對象，但正在協調將國際線航班較多的羽田、新千歲、福岡這3座機場以及公司管理的成田、中部、大阪(伊丹)、關西4座機場排除在外。

起降費方面，由中央政府管理的機場將降低50%以上。地方管理的機場將由中央政府提供補助，使費用能夠減少33%。

設施完善費用方面，海關及出入境管理設施中的二分之一及登機口、候機室等的三分之一將獲得補助。

支援機場以外的大半地方機場也將擴大國內線起降費的降低幅度。此舉旨在增加從羽田等機場轉機前往地方的訪日遊客。目前降低幅度為25~80%，擴大后將達到33~83%。

LCC使用較多的空客A320若沒有降價措施，1次起降費約為12萬日元，而降價率最大的機場將降至約2萬日元。國交省將要求航空公司對機票價格進行相應下調。