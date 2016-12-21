【環球網綜合報導】據菲律賓ABS-CBN新聞網12月20日報導，菲律賓農業部長伊曼紐爾？皮諾爾20日稱，菲律賓希望向中國等市場出口更多農產品，其農產品產量可能在明年增長。

據報導，今年10月，中國取消了對菲律賓菠蘿和香蕉的進口禁令，並在菲律賓總統羅德里戈？杜特爾特與中國建立商業聯盟后承諾將從菲律賓進口更多的魚類及農產品。

皮諾爾在12月20日的新聞發佈會上向媒體表示：「我們的農民現在很樂觀，因為他們有了新的出口市場。」？

報導稱，菲律賓2017年的農業增長目標將超過今年預測的3.5%，增至5%。皮諾爾稱，2016年第四季度農業大米將再獲大豐收，主要是因為有利的天氣。

由於政府通過提供更多的種子和灌溉服務來增加對農民的支持，他預計，菲律賓稻米產量將從今年的1790萬噸增加到明年的1857萬噸。

皮諾爾說，作為世界上最大的稻米進口國之一，菲律賓將在2019年實現稻米生產自給自足。農業約佔該國國內生產總值的十分之一，但皮諾表示，他希望農業對經濟總量的貢獻率提高到20%。(實習編譯：劉玥？審稿：譚利婭)