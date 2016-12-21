【環球網報導？記者？馬麗】有相關人士12月20日透露，2020年東京奧運會與殘奧會組織委員會匯總的預算計劃顯示，預計總額8200億日元(約合人民幣483億元)的運營相關費用中最多一項為在反恐對策等方面重要性增加的警備費，將達1600億日元。還將計入1400億日元的運動員等奧運相關人士的運送費用，期待實現順利運營。關於東京重視的尖端技術的利用，預算將列入1000億日元。

比賽場館修建相關費用方面，包括永久性設施和臨時設施在內總額預計為6800億日元。

據日本共同社報導，運營和場館修建費加上預備費的總預算為1.6萬億~1.8萬億日元，預計將在21日舉行的國際奧委會(IOC)、東京奧組委、東京都政府和中央政府的四方高層會議上公佈該預算計劃。

總預算中，奧組委負擔的5000億日元通過民間資金籌措。預計收入詳情如下：現已簽約的40多家企業等國內讚助商收入2500億日元、門票銷售收入820億日元、奧運相關商品等認證許可收入140億日元，此外還有國際奧委會的負擔部分等。

總預算剩餘的1.1萬億~1.3萬億日元預計由東京都政府、中央政府和地方政府負擔，其中相當一部分可能由東京都承擔。圍繞詳細負擔比例的磋商計劃在明年年初啟動，也有可能不會一帆風順。

奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運相丸川珠代將出席四方會議。國際奧委會副主席科茨將在澳大利亞以電視會議的形式參加。關於推遲得出結論的奧運排球比賽場館，最終決定新建有明體育館「有明Arena」(江東區)一事也將在會上報告。