原標題：廣東高校女生割喉案告破 家屬稱女兒未戀愛

12月20日深夜10點，網傳廣東外語外貿大學校內有女生被傷害，生死不明！傳言稱女生系遭到割喉情殺。該事件隨後得到警方與校方證實，目前36歲的犯罪嫌疑人王某已被抓獲，案件仍在進一步偵辦中。

21日上午，20歲的死者小戴的家屬來到學校，家人稱女兒晚上9時許還在家人群內聊過天，沒想到人突然就沒了。據家屬稱，女兒性格內向，未聽她跟家人說交男朋友。

「廣外割喉」上熱搜 嫌疑人已被抓

20日晚上10時半左右，在微信群、微博上均有開始有消息稱廣東外語外貿大學校內有女生被傷害。傳言稱死者正在操場內壓腿時，被校外男友割喉，生死不明。昨夜今晨，該話題已登上微博熱搜榜。

21日凌晨0時42分，廣東外語外貿大學官方微信通報此事，確認該女生死亡。通報稱，12月20日晚10時許，學校北校區操場與13棟學生宿舍之間區域發生人員不幸身亡事件。經確認，為學校繼教（公開）學院2015級進修學員。目前，警方正在加緊調查中。

21日上午，廣州市公安局通報案件，稱死者戴某（女，20歲，浙江人）為該校在校學生，經現場勘查和檢驗，發現死因可疑。10時許，警方確認犯罪嫌疑人已落網。據廣州白雲警方通報，12月20日晚上21時54分許，白雲警方接到報警，稱在黃石街轄內某高校有一名女生在校內被害。接到報警后，白雲警方迅速成立專案組，全力開展偵查破案工作。21日上午10時20分許，民警在永平街某小區將犯罪嫌疑人王某抓獲。據悉，犯罪嫌疑人王某（男，36歲，吉林人）。

被害前還跟家人討論買火車票

在事發的廣東外語外貿大學操場外，封面新聞（thecover.cn）看到有人用紫荊花鋪成心形，向死者小戴錶示哀悼。

家屬在11時許去到事發操場。小戴的媽媽鄭女士哭成淚人說：「早知道我就不讓你過來讀書了，怎麼讀著讀著書人就沒了。」

鄭女士稱，在昨天晚上9時08分，女兒還跟她們聊過天。當時小戴的弟弟幫家人買了返鄉的車票，本來打算明年1月22日回浙江溫州老家，沒想到買成了12月22日。「她說退票只能退70%，這就是她最後跟我們說的話了，早知道我就跟她打電話。」

鄭女士介紹，她們一家在廣州市白雲區做生意，來廣州十多年了。女兒在家鄉考到了二本，家人想著把她接到身邊，於是在廣東外語外貿大學讀自考。「她英語不錯，所以在這裏讀國際貿易，周末還在網上學同聲傳譯。」鄭女士介紹，女兒平時學習也挺努力的，經常去圖書館，晚上也會跑跑步的。封面新聞（thecover.cn）記者在小戴的宿舍看到，在宿舍四個座位中，小戴的座位是最整潔的。

今日凌晨，鄭女士突然收到老師電話，說去派出所有緊急情況，她和還穿著睡衣的兒子匆匆趕到派出所，才知道噩耗。「基本上確定是頸部被割而死的。」比死者小戴小兩歲的弟弟向記者稱，姐姐平時回家除了學習就是看綜藝節目，沒聽她說有跟人談戀愛。

「她的同學跟我說，當時她看到朋友圈有相關的案情，還發微信提醒她要小心，但沒想到那個人就是她。」鄭女士說。

死者所讀學院的何院長介紹，死者平時成績不錯，目前已經通過了7門自考的考試。由於事發的操場並不是燈光球場，所以比較昏暗。「這操場後面有宿舍，學生之前有投訴說路燈會造成浪費，而且在操場旁邊的馬路也有路燈。」對於後續賠償，何院長表示還要等待警方的偵辦結果。

該校一月前有女生墜湖死亡

除了這次的凶殺案外，在一個月前，廣東外語外貿大學的大學城校區也發生了一起命案。

11月24日下午，廣東外語外貿大學思科信息學院14級的學生盧某芳在學校失聯。家屬與警方在學校內找尋3日後，在11月27日在學校心語湖發現一具浮屍，后經證實浮屍正是盧某芳。經警方確認，死因無可疑。

封面新聞記者 周浩傑 攝影報導