駐日美軍基地一架P-8反潛機發生「A級」事故北京新浪網 (2016-12-21 15:07)
【環球網報導？記者？馬麗】據日本媒體12月21日報導，美國海軍安全中心近日透露，駐日本沖繩縣美空軍嘉手納基地發生一架P-8反潛巡邏機撞上牽引裝置的事故，飛機前輪和機身受損。美軍認定該事故屬於事故等級分類中最嚴重的「A級」。
該中心稱事故發生在12月18日，但不清楚是否為當地時間。
據報導，事故可能並未造成人員傷亡。認定為「A級」事故的標準是，導致相當於200萬美元以上的損失或飛機損壞、人員死亡等。
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