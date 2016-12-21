安倍曾贈普京反映日俄友好古畫複製品 日媒：普京很開心北京新浪網 (2016-12-21 15:07)
【環球網綜合報導】據日本雅虎新聞網12月21日報導，日本富士施樂公司近日複製了江戶時代《日俄和親通好條約》(又稱《下田條約》)的相關史料《戶田浦俄國軍艦製造圖卷》，並將其贈給收藏原畫的東洋文庫。報導稱，安倍也將相同的複製品贈送給了俄羅斯總統普京。富士施樂公司專務董事表示：「不管從歷史性還是藝術性來看，該畫卷都是十分貴重的，能夠成功複製它，我們覺得很自豪。」
此次的複製品通過單反拍攝原畫、處理圖像、再由美術品專用復合機列印在美濃和紙上而成。
收藏原畫的東洋文庫展示部部長代理牧野元紀十分欣喜複製品的完成度之高，他稱：「我們聽說普京總統高興得都歡呼了起來。」(實習編譯：周珂佳？審稿：馬麗)
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