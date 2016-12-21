新京報快訊(記者吳為)據人社部消息，近日該部與財政部印發了《關於做好基本醫療保險跨省異地就醫住院醫療費用直接結算工作的通知》，今年底將基本實現全國聯網，啟動跨省異地安置退休人員住院醫療費用直接結算工作。未來，跨省就醫住院費將可直接結算。

藥品報銷按就醫地 報銷比例按參保地

異地就醫，哪些藥品和診療項目可以報銷?根據相關政策，跨省異地就醫原則上執行就醫地支付範圍及有關規定(基本醫療保險藥品目錄、診療項目和醫療服務設施標準)。而報銷的起付標準、支付比例和最高支付限額原則上執行參保地政策。

哪些人可以享受異地就醫直接結算?按照人社部推進此項政策的時間表，在今年年底，跨省異地安置退休人員住院醫療費用直接結算工作將啟動。2017年開始逐步解決跨省異地安置退休人員住院醫療費用直接結算，年底擴大到符合轉診規定人員的異地就醫住院醫療費用直接結算。

同時，國家明確，這項政策將結合本地戶籍和居住證制度改革，逐步將異地長期居住人員和常駐異地工作人員納入異地就醫住院醫療費用直接結算覆蓋範圍。

對於涉及此項政策的幾類基本醫保的參保人員，人社部相關負責人解釋，其中包括異地安置退休人員，即退休后在異地定居並且戶籍遷入定居地的人員;異地長期居住人員，即在異地居住生活且符合參保地規定的人員;常駐異地工作人員，即用人單位派駐異地工作且符合參保地規定的人員;以及異地轉診人員，就是符合參保地轉診規定的人員。

全國將建立異地就醫備案人員庫

要順利實現異地就醫結算，除了身份必須符合上述條件外，參保人員還必須在跨省異地就醫前，到參保地的社保經辦機構進行登記。參保地經辦機構根據本地規定為參保人員辦理異地就醫備案手續，建立異地就醫備案人員庫並實現動態管理。同時，參保地經辦機構將異地就醫人員信息上報至人社部社會保險經辦機構，形成全國異地就醫備案人員庫，供就醫地經辦機構和定點醫療機構獲取異地就醫參保人員信息。

未來，在結算流程方面，報銷手續可以實現系統傳送、參保地計算，最終實現醫院和就醫者直接結算。

人社部相關負責人介紹，參保人員異地就醫出院結算時，就醫地經辦機構根據全國統一的大類費用清單，將住院醫療費用等信息經國家異地就醫結算系統實時傳送至參保地經辦機構，參保地經辦機構根據大類費用按照當地規定進行計算，區分參保人員個人與各項醫保基金應支付的金額，並將計算結果經國家異地就醫結算系統回傳至就醫地定點醫療機構，用於定點醫療機構與參保人員直接結算。

編輯：湯陽 劉喆？？校對：郭利琴