路虎車撞斷行道樹后撞進路邊店鋪 幸無人員傷亡北京新浪網 (2016-12-21 15:09)
路虎車一頭「扎進」手機店。
原標題：撞斷行道樹 路虎闖進店 幸未造成人員傷亡
20日上午，很多市民經過世紀城金源街與龍泉苑街十字路口時，都被眼前的一幕嚇呆了：一輛紅色的路虎車在撞斷一棵行道樹后，再「跳」上兩檻台階，最後一頭「鑽」進了路邊的一家手機店鋪里，所幸的是，事故並未造成人員傷亡。
20日上午10點多，記者趕到事發現場時，肇事的紅色路虎越野車仍待在原地，只見路邊的一棵行道樹橫腰折斷，旁邊的信號燈桿也被撞得傾斜了，離行道樹五六米遠的地方，路虎車在「跳」上兩檻台階后，一頭「扎」進一家手機店鋪大門，導致大門嚴重變形，玻璃碎了一地。同時，越野車車身也不同程度受損。
店鋪工作人員靳先生說，早上七點過他就接到朋友電話，稱自家的店鋪被一輛路虎越野車給撞了，當他趕到店鋪時，只見店鋪大門已面目全非。「還好，事發時是早晨5點過，還沒有營業，否則，肯定要傷到顧客及工作人員。」
那麼這輛路虎越野車到底是怎麼撞上來的？在事發現場，記者見到了肇事駕駛員。不過，對於記者所提出來的問題，駕駛員閉口不答。
直到上午11點過，肇事的路虎車才被拖離現場，事故原因警方正在調查中。（記者田儒森 ）
來源：貴州都市報
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