國際在線專稿：據日本共同社12月21日報導，共同社20日從相關人士處獲悉，2020年東京奧運會與殘奧會組織委員會匯總的預算計劃顯示，預計總額8200億日元（約合人民幣483億元）的運營費中最多一項為反恐等警備費，將達1600億日元。

此外，比賽場館修建費用，包括永久性設施和臨時設施在內的預算總額為6800億日元。

運營費和場館修建費加上預備費的總預算為1.6萬億～1.8萬億日元，預計將在21日舉行的國際奧委會（IOC）、東京奧組委、東京都政府和中央政府的四方高層會議上公佈該預算計劃。

據報導，總預算中，東京奧組委負擔的5000億日元將通過民間資金籌措。預計收入詳情如下：現已簽約的40多家企業等日本國內讚助商收入2500億日元、門票銷售收入820億日元、奧運相關商品等認證許可收入140億日元，此外還有國際奧委會的負擔部分等。

總預算剩餘的1.1萬億～1.3萬億日元預計由東京都政府、中央政府和地方政府負擔，其中相當一部分可能由東京都承擔。圍繞詳細負擔比例的磋商，計劃在明年年初啟動，也有可能不會一帆風順。

日本奧組委主席森喜朗、東京都知事小池百合子、奧運相丸川珠代將出席四方會議。國際奧委會副主席科茨將在澳大利亞以電視會議的形式參加。（徐藝源）