？？？？中青在線訊（中國青年報·中青在線記者 劉昶榮）12月20日，昆明鐵路局組織記者體驗滬昆高鐵的雲南段試運行情況。富源北站是滬昆高鐵入滇第一站，從昆明南站到富源北站的試運行行程時間為43分鐘。據曲靖線路管理站書記黃海清介紹，如果正式運行，中間會有曲靖和嵩明兩站經停，行程時間大概在52分鐘～55分鐘之間。目前昆明到富源的火車行程最快要2小時52分，滬昆高鐵讓此段行程縮減了2個小時。

？？？？據了解，滬昆高鐵即將全線貫通，具體日期暫未確定。屆時，從昆明到北京大約只需13個小時，從昆明到上海僅需11個小時左右，從昆明達到廣州只需8小時左右，和目前去這3個城市的火車時間相比，均壓縮了20個小時左右。

？？？？滬昆高鐵是我國東西向主要「大動脈」，沿線經過上海、廣州、南昌、長沙、貴陽、昆明6個省會城市和直轄市，東接長三角，途徑長江經濟帶。高鐵的開通將促進區域板塊間的協同發展，形成新經濟增長極，使雲南與長三角、珠三角經濟區及世界的聯繫方式更加多樣。雲南地處「一帶一路」戰略交匯點，高鐵的開通將會使雲南的區位優勢得到更大的發揮。

？？？？2016年8月13日，昆明長水機場航班單日起降首次突破1000架次大關，成為繼北京首都、上海浦東和廣州白雲機場之後，中國第4個航班單日起降突破1000架次的機場。相比於航空網的建設，雲南鐵路網的建設還相對滯后，要對面向南亞、東南亞輻射中心的定位形成更加有效的支撐，雲南鐵路建設還需提速。截至2015年，雲南鐵路網密度僅為76公里／萬平方公里，每萬人擁有鐵路0.62公里，低於全國平均水平和周邊省份。

？？？？新建成的昆明南站設有30個站檯面、30條客車到髮線。車站設計近期（2020年）年均發送旅客3120萬人，日均8.55萬人，遠期（2030年）年均發送旅客4693萬人，日均12.86萬，最高聚集人員1.2萬人。

？？？？試運行當天，記者所乘坐的是CRH380A型列車，當時運行最高時速接近300km/h，即每秒83米，相當於12級颱風最高風速每秒32米的2倍以上，列車運行穩定，車廂內環境舒適、噪音小，高鐵乘務人員也進行了少數民族語言的培訓，在火把節、三月街、潑水節等節日期間，列車上還會開展雲南少數民族文藝表演等活動，增強與旅客間的互動交流。

？？？？此外，工作人員特別提醒今後要乘高鐵出行的乘客，高鐵實行「全列禁煙」，「列車上的設備對煙、明火非常敏感，裝了多個煙霧報警器，一旦有人抽煙，就會報警，列車就會自動減速運行甚至停車。」