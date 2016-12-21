因「見不得前夫過得比自己好」，小梅虛構出「有錢未婚夫」，謊稱要連辦3場預算300萬的婚禮，騙得商務包機公司、婚慶公司團團轉，為其花費數十萬。狗血的是，想「晒圖片氣前夫」的小梅被抓后才得知，其前夫根本不在自己的朋友圈內。