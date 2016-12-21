女子為氣前夫 自導自演百萬婚禮被抓北京新浪網 (2016-12-21 14:47)
因「見不得前夫過得比自己好」，小梅虛構出「有錢未婚夫」，謊稱要連辦3場預算300萬的婚禮，騙得商務包機公司、婚慶公司團團轉，為其花費數十萬。狗血的是，想「晒圖片氣前夫」的小梅被抓后才得知，其前夫根本不在自己的朋友圈內。
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