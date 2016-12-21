美網站統計顯示希拉蕊領先特朗普近290萬張選票北京新浪網 (2016-12-21 14:52)
新華社華盛頓12月20日電（記者劉陽 徐劍梅）美國庫克政治報告網20日發表報告說，在11月舉行的美國總統選舉中，民主黨候選人希拉蕊·柯林頓領先選舉最終獲勝者共和黨人唐納德·特朗普286.5萬張選票，成為美國歷史上第五位普選票數領先、但因選舉人票數落後而競選失敗的候選人。
庫克政治報告網的統計結果顯示，希拉蕊獲得約6584.46萬票選票，特朗普獲得約6297.96萬票選票，兩者的支持率分別為48.2%和46.6%。報告說這些數據得到了美國50個州及首都華盛頓哥倫比亞特區政府的證實。
美國總統選舉實行名為「選舉人團制」的間接選舉制度。選舉人團由代表50個州和首都華盛頓哥倫比亞特區的538名選舉人組成。除緬因州和內布拉斯加州外，其他48個州和首都華盛頓哥倫比亞特區實行「贏家通吃」制度，即獲得選民票最多者獲得該州或首都華盛頓哥倫比亞特區所有選舉人票。
在2000年的美國總統選舉中，當時的民主黨候選人戈爾比共和黨候選人小布希多了50萬張普選票，但也因選舉人票少於小布希而落敗。
美國選舉人團19日完成投票，特朗普共贏得304張選舉人票，被選為下一任美國總統。民主黨總統候選人希拉蕊獲得227張，另有7名選舉人將票投給其他人選。美國國會將在明年1月對選舉人票進行唱票計數，此後正式確認特朗普為總統。
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