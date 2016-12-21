深圳查獲民初債券 正鑒定真偽中央社 (2016-12-21 14:48)
（中央社記者張謙香港21日電）據報導，中國大陸深圳市皇崗口岸海關人員近日查獲一批於1913年民國時期發行的鐵路債券2400張，目前正調查案件及鑒定真偽。
根據廣州日報今天的報導，口岸海關人員前晚從1輛小型汽車中搜獲這批「民國債券」，拍賣價估算達人民幣400萬元。
報導表示，這些票據幾乎都是以英文印刷，字體、風格都與上世紀初的印刷票據類似。
經初步鑒定，這些印刷票據為1913年民國時期發行的鐵路債券，共計2400張。按照大陸最新拍賣成交價格估算，這批債券價值400萬元。
據報導，當時車上有5人，包括1名日本籍旅客；同車1名大陸民眾表示，這些債券是他準備賣給日本旅客的。1051221
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