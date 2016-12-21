迪拜坦克破牆撞入豪華購物中心 路人險被撞北京新浪網 (2016-12-21 14:41)
19日，一名男子開著一輛坦克破牆闖入迪拜的豪華購物中心，人們慌忙躲避。據悉，這輛坦克是為拍攝真人秀電視節目大結局準備的。現場許多人並沒意識到這是拍攝場景，兩個離得近的圍觀者差點被坦克撞到。
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