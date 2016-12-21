韓外長助理今赴俄使館 弔唁遇刺俄駐土大使北京新浪網 (2016-12-21 14:02)
【環球網報導 記者 魏悅】韓國外交部次官補(部長助理)金炯辰21日下午將前往位於首爾市貞洞的俄羅斯駐韓大使館哀悼遭遇恐襲身亡的俄駐土耳其大使卡爾洛夫。
據韓聯社12月21日報導，外交部發言人趙俊赫前一天發表聲明對俄羅斯駐土耳其大使遭槍擊身亡事件表示強烈譴責。他說，任何理由都不能為針對外交使節的暴力行為開脫罪責，韓國政府將與國際社會緊密合作不讓類似悲劇重演。
當地時間12月19日，俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫在土耳其首都安卡拉參加一場藝術展開幕式時遭槍擊，緊急送醫后傷重不治。
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