【環球網綜合報導 記者 趙衍龍】台灣「中央社」12月21日報導稱，韓國朴英洙獨立檢察組今天表示，「親信門」主角崔順實的女兒鄭維羅涉嫌妨礙公務，已簽發對她的逮捕令，並將其護照作廢，德國將以非法滯留理由將她驅逐出境。

韓國「亞洲經濟」指出，獨立檢察組在今天的新聞發佈會上表示，「對(身在德國的)鄭維羅申請的逮捕令已獲簽發。(我們)計劃請求德國檢方協助調查。」

據報導，韓國朴英洙獨立檢察組敦促德國當局協助內容包括：確認鄭維羅所在地、搜集調查紀錄和交易、通話紀錄、凍結其在德國當地的財產等。

去年以「馬術專才生」走後門進入梨花女子大學的鄭維羅，在入學時及在校期間涉嫌受到特殊照顧，她已於日前自行退學。

但首爾市教育廳對鄭維羅就讀的首爾清潭高中進行調查發現，鄭維羅曠課超過校規期限，在校課業也未達標準，因此，取消了她高中畢業的學歷資格。目前，年僅20歲並育有近兩歲兒子的她，最終學歷僅為國中畢業。