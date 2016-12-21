【環球網綜合報導】美國彭博社12月20日刊登美國喬治梅森大學經濟學教授、《彭博觀點》專欄作家泰勒？科溫的文章，關注今冬北京和20多個中國北方城市遭遇的嚴重霧霾問題。文章稱，今年霧霾的嚴重讓很多人不敢出門，觀察家們不禁要問中國何時才能在空氣污染治理的問題上有所進展。不過，文章認為，在空氣污染治理方面，如果把現在的中國和歷史上同等發展程度的美國相比，中國還是領先的。

文章說，可以肯定的是，中國正面臨著嚴重的污染問題。該文章認為，中國目前存在著以下問題：國家非常依賴製造業，國家不願關閉那些不盈利的企業，煤炭一直是中國的重要能源，汽車的使用量逐年上漲等等。而20世紀中葉上述問題也一度令美國十分困擾。

為了幫助預測各國何時才能戰勝空氣污染問題，經濟學家們提出了「環境庫茲涅茨曲線」。該曲線表明隨著社會經濟的不斷發展，環境污染也不斷加劇。但當經濟發展到一定水平后，人們會開始治理環境，由此環境污染程度也開始減少。富起來的人們不願呼吸污濁的空氣，所以他們會犧牲一些經濟增長來換取更好的環境。

那麼中國和早期的美國分別位於這個曲線的哪個位置呢？

經濟學家格羅斯曼(Gene M. Grossman)和克魯格(Alan Krueger)曾發表過一篇著名論文。他們研究發現在幾乎所有的情況下，當人均年收入達到1.7萬美元至1.8萬美元時，該國就會達到環境改善的拐點。據估計目前中國的人均年收入已經超過了1.4萬美元，這意味著中國距離開始治理空氣污染問題的拐點已經不遠了。空氣質量的確已經成為中國的一項主要政治議題。

文章指出，為了應對污染問題，中國政府已經開始關閉污染嚴重的工廠並限制汽車數量，行動較之以前更為迅速。環境監測數據日趨良好，數據公佈也更加透明。美國駐華大使館的報告顯示去年中國的顆粒物污染狀況有所改善。過去兩年有跡象表明，中國已經發展成為一個以服務業經濟為主的國家，這就意味著中國的環境改善拐點已然來到，不過這個說法還有待商榷。

美國最開始改善空氣污染問題是在20世紀60年代中葉，按照加權平均數計算，稍微高估些的話，當時的美國人均年收入應該是2.8萬美元。根據庫茲涅茨曲線，這意味著與其他國家相比，美國在治理空氣污染問題上有些滯后。按照其他國家的平均水平，它們人均年收入達到1.7萬美元時就開始進行空氣污染治理了。「雖然這對美國不太公平，畢竟作為第一批面對空氣污染問題的國家，當時的美國在治理空氣污染上更艱難要付出的代價更高，而且無路可循一切都是未知的。」作者補充說。

中國的人均年收入達到現在的兩倍時才能大致趕上美國當時的經濟水平，但是中國絕不會等到那時候才開始進行空氣污染治理。作者認為，中國會更快地行動起來，加之中國完善的基礎設施，在這個問題上作者持樂觀態度。他認為，要想治理中國的空氣污染問題，需要將工業企業遷出大城市，同時大力發展風能、核能、太陽能和天然氣以替代煤炭的使用。

文章在最後說道，雖然中國尚未真正開始治理空氣污染，但是好消息是中國的空氣污染治理進程可能會早於預期提前開始。從整個歷史發展進程上來看，美國的確是慢了一步。(實習編譯：劉錫贇 審稿：譚利婭)