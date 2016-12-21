澳北部和印尼部分區域發生6.5級強震 未傳災情北京新浪網 (2016-12-21 14:12)
【環球網報導 記者 趙怡蓁】據法國國際廣播電台12月21日援引法新社報導，澳大利亞北部及印尼部分地區於當地時間12月21日遭遇規模6.5級強震，目前尚未傳出任何災情。
澳大利亞北部地區首府達爾文市居民稱，地震發生時，當地一陣天搖地動。所幸暫未傳出任何災情。
美國地震學家表示，強震同時襲擊印尼東部外海，但未發佈海嘯警告。
美國地質勘探局稱，這起地震發生在東帝汶首都帝力東北部278公里附近，震源深度158公里。
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