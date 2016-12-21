精巧AirPods 回收商頭大了中央社 (2016-12-21 13:53)
（中央社舊金山20日綜合外電報導）專精拆解蘋果（Apple）產品的公司iFixit今天指出，蘋果最新無線耳機AirPods恐怕會出現回收上的困難。
路透社報導，自從外界抨擊蘋果產品設計過於緊密，導致零組件在回收時不易拆解，成本過於高昂後，蘋果一直積極推動環境友善概念。
然而，路透社報導，iFixit執行長威恩斯（Kyle Wiens）表示，蘋果最新每只僅重4公克的無線耳機AirPods，因裡面黏有極小的鋰電池，讓回收變得相當困難。
iFixit除了拆解AirPods，也拆解過其他蘋果商品來評論、分析內部零件。
威恩斯說：「基本上他們會說這是耳機的未來，」「10年內，可能會有數十億這種東西。」
蘋果曾說過，訂價159美元（新台幣5119元）的耳機可拿回蘋果回收，但其發言人拒絕對這項裝置的回收進一步評論。
1組AirPods含有3顆鋰離子電池，每只1個，還有1個在附屬的充電器上。
回收人員可將有線耳機砸碎送至精鍊廠熔化提煉出銅，但鋰離子電池不能隨便碾碎，因為摧毀過程可能會起火。
AirPods上面有管理標示寫著不適合丟到垃圾桶，應丟進電子產品專用回收桶。
總部在芝加哥的電腦重組與回收公司PC Rebuilders & Recyclers執行長凱德（Willie Cade）聽取iFixit針對AirPods的簡報，稱負責移除裡面鋰電池的工人想從AirPods中取得任何物質，恐怕都將所費不貲。
凱德說：「沒辦法用手處理，代價太高昂，」並指AirPods將得放進絞碎機，但「這會產生很高的起火風險。」（譯者：中央社許湘欣）1051221
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