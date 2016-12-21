（中央社記者張謙香港21日電）據報導，中共廣州市委書記任學鋒昨天會見來訪的台東縣長黃健庭所率領的參訪團，雙方表達了促進合作的意願。



廣州日報今天報導，任學鋒向黃健庭等人介紹廣州經濟社會發展情況，同時肯定台商對廣州經濟發展的貢獻。



他說，廣州將加強與台東在農業、文化旅遊、青年就業創業等方面的合作，促進互利共贏，增進兩地人民福祉。



據報導，黃健庭說，廣州經濟活力足、市場空間廣、合作機會多，希望拓展與廣州的合作領域和合作管道，取得更多實際成果。1051221