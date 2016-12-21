工業生產致大陸霧霾嚴重 北京還要店家勿烤鴨中廣新聞網 (2016-12-21 13:40)
今年冬天，中國大陸的霧霾問題，特別嚴重，引發國際媒體廣泛關注。英國多家媒體報導，中國多數地區連日來空氣品質極度惡劣，導致不少學校停課、航班取消。
英國金融時報報導，中國政府為因應霧霾「紅色警戒」，要求學校停課、限制車輛外出，呼籲人們留在室內。報導引述環保機構「綠色和平組織」統計指出，中國今年嚴重的空氣污染，已經影響至少四點六億人口。
北京首都機場光是昨天，就至少有兩百一十七個航班被取消，幾乎佔全天航班三分之一。
綠色和平組織在北京的空氣污染問題專家表示，中國大陸今年霧霾問題前所未見，原因就是工業生產加速，讓空氣品質更形惡化。
報導指出，儘管空氣惡化與工業生產關連性較大，但是官方卻拿民生問題開刀。北京當局為了緩解霧霾問題，竟然禁止所有餐館以燒炭方式烤鴨。
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