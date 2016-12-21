台聖斷交 陸學者：只是一個開始中央社 (2016-12-21 13:45)
（中央社記者尹俊傑北京21日電）中國大陸國際關係學者孫哲今天表示，台灣最該擔心的是「雪崩式斷交」，聖多美普林西比與台灣斷交「只是一個開始」；北京目前態度仍謹慎，若真的出手，美國也會痛。
美國哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲接受中央社訪問時說，梵蒂岡、巴拿馬隨時可能和大陸建交，「台灣的擔心是真實的」；但大陸了解「風箏不斷線」道理，對台想保留溝通管道，留一點寬鬆的空間。
孫哲表示，聖多美普林西比和台灣其他邦交國都清楚，與大陸交好可能得到更多好處，主動提出斷交，只是想向北京示好，「想走出第一步」。但大陸不想花冤枉錢，之後是否與這些國家建交要「順勢而為」。
他說，聖多美普林西比與台灣斷交「只是一個開始」，北京必要時把這些小國當作「棋子」，也毫不費吹灰之力。大陸日後是否與這些國家建交，台灣掌握相對主動權。
孫哲認為，大陸對台基本決策模式主要是看台灣內部是否有挑釁舉動，總統蔡英文和美國總統當選人川普（Donald Trump）通電話就是個顛覆現狀的刺激動作。
他說，「台灣最應該擔心的是雪崩式斷交」，但北京迄今仍非常謹慎，想盡力維護兩岸來之不易的局面，這次是對台灣發出「輕微的警告」。
至於何謂「重警告」？孫哲提到，陸方日前在南海截獲美軍水下無人探測器（UUV）就是重警告。「大陸還沒出手，真要出手的話，美國也會感到痛。」
孫哲指出，中美在涉台議題上有很大衝突，北京將維持強硬態度。川普不容易改變美國政治圈對台灣的普遍看法，難以顛覆美國對台現行政策，頂多只會做技術上的輕微調整，不會180度大轉彎。1051221
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