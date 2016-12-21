▲官方公布《Pokemon GO》玩家行走里程達87億公里，捕獲寶可夢880億隻。（圖／翻攝自網路）

《Pokemon GO》於今(21)日公布官方統計全球玩家總行走里程，至12月7日為止，玩家共計走了高達87億公里；另外，《Pokemon GO》於昨(20)日已進行版本更新，Android版本編號為0.51.0，IOS版本編號為1.21.0，改版內容主要在修正一些錯誤，並無推出新的內容。

自從《Pokemon GO》9月份公布全球所有玩家已行走高達46億公里後，今天也同步公開至12月7日的行走里程高達87億公里。官方表示，若是以一架商用客機環繞地球來看，要飛1000年以上才能達到這個驚人的數字。官方也同步公開全球玩家抓取的寶可夢數量達到880億隻，平均一天有5.33億寶可夢被捕獲。

在昨天的改版中，《Pokemon GO》針對震動通知產生的錯誤、地圖資訊白天/黑夜模式、文字錯誤進行修正，這次並無釋出更多第二代寶可夢。