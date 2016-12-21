PMGO玩家總行走里程達87億公里、抓寶880億隻NOWnews今日新聞 (2016-12-21 13:14)
《Pokemon GO》於今(21)日公布官方統計全球玩家總行走里程，至12月7日為止，玩家共計走了高達87億公里；另外，《Pokemon GO》於昨(20)日已進行版本更新，Android版本編號為0.51.0，IOS版本編號為1.21.0，改版內容主要在修正一些錯誤，並無推出新的內容。
自從《Pokemon GO》9月份公布全球所有玩家已行走高達46億公里後，今天也同步公開至12月7日的行走里程高達87億公里。官方表示，若是以一架商用客機環繞地球來看，要飛1000年以上才能達到這個驚人的數字。官方也同步公開全球玩家抓取的寶可夢數量達到880億隻，平均一天有5.33億寶可夢被捕獲。
在昨天的改版中，《Pokemon GO》針對震動通知產生的錯誤、地圖資訊白天/黑夜模式、文字錯誤進行修正，這次並無釋出更多第二代寶可夢。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
家樂氏 香甜玉米片 175g．三角玉米片．家樂氏 香甜玉米片．森永 玉米片．多力多滋 玉米片．情人果玉米片．家樂氏香甜玉米片 175g．牛奶 玉米片．甜甜圈冰點 情人果玉米片．多力多滋 超濃起司 玉米片．家樂氏 玉米片．家樂氏玉米片．家樂氏 玉米片 可可．家樂氏香甜玉米片．家樂氏東尼香甜玉米片．家樂氏玉米片 200g．家樂氏 鬆餅玉米片．鬆餅玉米片．香甜玉米片 400g．香甜玉米片．家樂氏 香甜玉米片 400G．家樂氏 鬆餅 玉米片．家樂氏 玉米片 350g
瑞士專家：性愛機器人或會讓人類縱慾過度而死！【北京新浪網】
與機器談性說愛：專家稱使用性愛機器人或存在隱私泄露風險【北京新浪網】
故宮證實「19999元手機」確有其事？文創產品該如何跨界【北京新浪網】
夏普SDP擴大液晶面板「禁售」對象 海信遭屏蔽【北京新浪網】
5軸防抖強悍連拍 索尼旗艦微單A6500評測【北京新浪網】