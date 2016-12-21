韓教授稱燭光集會導致霧霾 民眾指其想法怪異北京新浪網 (2016-12-21 13:08)
國際在線專稿：據韓國《京鄉新聞》12月21日報導，韓國梨花女子大學的教授朴錫順（音）稱韓國國民促朴槿惠下台的「燭光集會」將會導致霧霾，這種行為不代表韓國的民主主義，而是韓國人的恥辱。
18日，朴錫順教授在社交網站Facebook上發表文章稱，最近韓國媒體似乎很自豪地報導韓國民眾帶著孩子參加「燭光集會」，其實這是一種錯誤的想法。他說，沒有「燭光」的國家才是孩子能夠健康成長的國家。他解釋說，燃燒蠟燭會產生對人體有害的物質，孩子的肺功能很弱，很容易因此患病甚至死亡。
本月7日，朴錫順教授也曾表示，所有蠟燭燃燒時都會產生超細顆粒等對人體有害的物質，為了防止大氣污染出現霧霾，應該徹底禁止「燭光集會」。
對此，韓國市民回應稱，朴錫順的想法非常怪異，其實汽車尾氣等污染物應該更容易導致大氣污染，呼籲大家不要開車才是合理的。（葉玉龍）
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