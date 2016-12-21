（中央社舊金山20日綜合外電報導）臉書今天開始測試即時廣播串流服務，讓用戶基本上在這個領先社群平台上透過廣播形式來傳播。



臉書測試「即時廣播」（Live Audio）的合作夥伴包含英國廣播公司「世界新聞網」（BBC World Service）、出版商哈波柯林斯出版社（HarperCollins）、英國脫口秀廣播電台LBC，與作家亞當格蘭特（Adam Grant）與班奈特（Brit Bennett）等。



這項新功能讓臉書使用者除了即時影音外，多了另1個選擇。



臉書產品專員伊普（Shirley Ip）與軟體工程師拉哈克里希南（Bhavana Radhakrishnan）貼文表示：「我們知道，有時候出版商想在臉書上用言語說故事，而非影像。」



貼文還指出，在某些網路訊號有問題，傳送影音串流所需大量數據有困難的區域，廣播串流服務顯得更有用。



聽眾將可在臉書的動態消息上發現即時廣播，並在廣播過程留言與互動。



臉書表示，未來數週將與合作夥伴測試即時廣播，預計明年在更多地方推出。（譯者：中央社許湘欣）1051221