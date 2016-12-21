▲《鬥陣特攻》短篇漫畫：「念頭」於今(21)日正式推出。（圖／翻攝自網路）

Blizzard旗下《鬥陣特攻》於今(21)日釋出短篇漫畫「念頭」，這篇漫畫主要講述閃光在耶誕節四處奔波找禮物，中途雖遇上很多倒楣的事情，但最後靠著好心路人的幫忙獲得一份禮物，並和溫斯頓、艾蜜莉共度耶誕佳節。

「念頭」這部漫畫講述閃光因莫名原因遲到，趕在打烊前在商店尋找耶誕禮物，當她正要挑到禮物時，卻已被人搶先一步，好在有好心的路人小女孩給了她一條圍巾，讓她化解在耶誕節買不到禮物的窘境。

有趣的是，閃光的朋友艾蜜莉誤以為那條圍巾是給她的禮物，打開之後感到非常開心，接著就和閃光接吻；這段官方並沒有多對她們之間的關係多做著墨，不過根據雙方親密的動作可以猜測應該是情侶關係，這也看得出來Blizzard對於兩性平權上採取開放的態度。

故事最後可以看到許多角色耶誕佳節正在做的事情，像是萊茵哈特爺爺和托比昂的子孫們共度佳節，法拉和男性友人約會，攔路豬、炸彈鼠在尬車；而溫斯頓以為閃光遲到不會來，只能和電腦雅典娜過節；正當雅典娜啟動派對模式時，閃光和艾蜜莉正巧趕到，於是三個家人開心的共度美好的耶誕佳節。

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