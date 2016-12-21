【環球網報導 記者 翟潞曼】12月15-16日，俄羅斯總統普京訪問日本並與日本首相安倍晉三進行會談。會談中，雙方談及日俄簽訂和平條約的問題。此後，安倍在談及應從何開始解決與俄羅斯的和平條約問題時稱，必須從建立日俄能夠共同掌握的南千島群島(日稱北方四島)的未來形象開始。

就此問題，俄新社12月21日援引俄羅斯科學院遠東研究所日本研究中心高級研究員維克托？庫茲明科夫的評論稱，俄日就南千島群島的立場完全矛盾，共同掌控群島的方案是不可能的。

庫茲明科夫表示，日俄共同掌控爭議島嶼是不可能的。他認為：「共同掌控是不可能的方案。這種情況下，屬於誰的主權呢？任何活動將依據哪些法律進行呢？歷史上有過共同掌控薩哈林島的先例，但沒有帶來任何好的效果，經常發生衝突。」

俄日關係長期以來因缺少和平條約蒙上陰影。日本以1855年俄日簽訂的雙邊貿易邊界條約為依據，要求俄羅斯歸還擇捉島、國后島、色丹島和齒舞島，並將歸還上述四個島嶼作為與俄方簽訂和平條約的條件，二戰結束以來一直未能簽署該條約。莫斯科的立場是，南千島群島根據二戰結果併入蘇聯版圖，俄方對其擁有無可爭辯的主權，且有相應國際法文件為依據。