烏干達東部鄉村的索羅提鎮(Soroti)沒有穩定的電力供應。這座茅草屋小鎮的居民希望，1座上週新投入運轉的太陽能發電廠，將使他們免於電力不足的困境。

這座耗資1,900萬美元、佔地33英畝(約13.35公頃)的太陽能電廠，是東非地區的第一座類似建設，可以生產10百萬瓦(megawatts，MW)的電力，注入烏干達的國家電網。

烏干達正尋求以新方法，向該國4,000萬人口當中佔80%的無電可用人民提供電力。這項建設計畫對此至關重要。

烏干達電力管制局(Electricity Regulatory Authority，ERA)代理局長瓦科(Ziria Tibalwa Waako)表示，「我們是個農業經濟體，大多數人住在鄉村地區。」

瓦科表示，大多數烏干達民眾可以取得的主要能源是柴火，其他人則使用煤炭與瓦斯，因為1度電約15美分的電費太過昂貴。