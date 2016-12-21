HTC寄出邀請函 「for U」超神秘NOWnews今日新聞 (2016-12-21 12:03)
今（21）日HTC發出邀請函，僅附上一張圖，寫著「for U」，信件標題註明「SAVE THE DATE」，由於HTC目前有手機與VR業務，即將推出什麼樣新貨，完全無法揣測，外界猜測也有可能是智慧手錶即將發佈。
日前曾有消息傳出，HTC X10可能會在2017年1月發佈，邀請函日期寫出2017年1月12日，正好落在預測時間，加上邀請函「U」字母，剛好是「C」翻轉90度，因此相當有可能推出HTC下一代旗艦手機。
另一方面，HTC曾傳出要推出運動型手錶，但後來改成與Under Armour合作，推出一系列「UA」產品，邀請函「U」是否有關連，目前無法得知，由於HTC發展走向與邀請函資訊都很難判斷，HTC到底葫蘆裡有什麼藥，可能要再等一下才能知道。
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