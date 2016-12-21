原標題：哥倫比亞一架貨機墜毀 5人死亡（組圖）

國際在線專稿：據阿根廷Infobae網站12月20日報導，20日，哥倫比亞東部地區一架波音727型號的載貨飛機在起飛不久后墜機，造成5人死亡。

據當地航空安全部門的通告顯示，這架貨機在距離其起飛地點8公里處墜機，造成5名機組人員死亡，另一人受重傷，生還者是機上的技術人員。

目前，生還人員已經送往當地醫院接受治療。據悉，這名生還者很快將被空軍飛機轉運至首都波哥大市醫院。