▲Samsung Galaxy S7 edge冰湖藍新色媒體拍照會。（圖／記者陳明安攝，2016.10.27）

2016年下半最受注目事件之一，就是三星Note7電池意外，讓三星手機業務嚴重受挫，目前只能期待2017年上半S8扳回一成，但外傳發表日期將延後至4月外，售價也會提高20%，希望藉此弭平一些損失。

控股集團高盛指出，S8可能內建AI智慧助理，搭配雙曲面螢幕等新功能，價格可能上調20％，S7 Edge發佈時售價799美元，台灣則是新台幣26900元，如果再加20％，S8 Edge預測售價950美元，台灣則會拉高到新台幣33625元。

不論消費者與市場都在等待三星Note7調查報告，各界推測時間點就在年底，但目前都只聞樓梯響，S8承擔三星手機形象救援責任，因此三星決定不會在MWC2017發表，而是在2017年4紐約公布，讓產品設計更周延。

相對以往延遲兩個月，讓三星有更多時間測試，希望能將意外風險降至最低，但不安全印象已經深入消費者，假使市場預測準確，售價將要調高20％，消費者是否義無反顧掏出鈔票，都值得繼續觀察。