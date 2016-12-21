（中央社奧斯陸20日綜合外電報導）人為的全球暖化經天然的聖嬰（El Nino）活動略微推波助瀾，造成全球今年創下史上極高的均溫後，科學家今天表示，明年氣溫可望略微下降，但還是可能創下史上均溫第3高紀錄。



等於美國總統當選人川普（Donald Trump）開始執政後，全球氣溫就會開始逐年略降。川普多次蔑視全球暖化議題，稱人類活動造成暖化根本是1場騙局。



英國氣象局（Met Office）教授史凱菲（Adam Scaife）說：「明年不大可能會再創歷史新高紀錄，但仍會是相當溫暖的1年。」



他還表示，對人類導致氣候變遷觀點存疑的人，如果把2017年的降溫當作是1種解釋，那將是個大錯誤。明年的降溫主要是釋放太平洋熱能的聖嬰現象來到尾聲，因此，被視為氣溫攀高趨勢走到末期的徵兆。



英國氣象局推測，2017年可能會是19世紀中期以來，溫度第3高的1年，排在今年與去年之後。（譯者：中央社許湘欣）1051221